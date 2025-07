Elisa Isoardi ha ripercorso in un'intervista al Corriere della Sera la propria carriera ed è tornata sulla foto con Salvini, giudicata oggi, dopo 7 anni, uno sbaglio che non rifarebbe.

Elisa Isoardi è una delle conduttrice più amate ed apprezzate dal pubblico televisivo della Rai, conduttrice di moltissimi programmi dalle tematiche più diverse è riuscita a far breccia nel cuore dei telespettatori portando davanti alla camera la sua solarità ed il suo modo di essere, senza artefizi. Oltre alla tv la sua vita privata finita sulle principali copertine dei rotocalchi, in particolare per la relazione passata con Matteo Salvini.

Elisa Isoardi festeggia 20 anni con la Rai

Elisa Isoardi si è concessa in un’intervista realizzata dal Corriere della Sera e riportata da Leggo.it dove ha parlato della sua vita professionale, annunciando che a breve festeggerà i 20 anni di lavoro in Rai.

“Io sono sposata con la Rai: farò 20 anni ad agosto. Un amore che dura da anni”. In Rai dopo il successo a Miss Italia è riuscita ad entrare e a rimanere nel mondo dello spettacolo, in particolare riconosce come fondamentali le figure di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che l’hanno aiutata nelle fasi iniziali.

Isoardi ha parlato anche di un tradimento alla Rai quando ha partecipato all’Isola dei Famosi: Forse l’Isola dei Famosi, perché mi sembra un tradimento rispetto alla Rai. Io sono aziendalista dentro”.

Quella foto a letto con Salvini, uno sbaglio

Elisa Isoardi sta vivendo una bellissima storia d’amore con lo chef stellato Ernesto Iaccarino. Amore ritrovato dopo la relazione con Matteo Salvini culminata con una foto che è diventata virale sui social, nella quale i due erano in atteggiamenti intimi.

“Era il 2018, ormai quel reato è passato in prescrizione. Volevo prendermi la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni…”.