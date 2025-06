La nuova edizione di Ballando con le Stelle è stata ufficialmente annunciata nelle scorse ore in occasione della presentazione dei palinsesti Rai relativi ai

prossimi mesi. Rivelando anche la data a parte dalla quale il programma televisivo, al cui timone troveremo nuovamente Milly Carlucci, avrà effettivamente inizio.

Ballando partirà il 27 settembre e si tratterà di un’edizione doppiamente speciale dal momento che il talent di ballo celebrerà i 20 anni.

Da settimane si rincorrono i nomi dei possibili concorrenti ed il toto nomi sta proseguendo anche in queste ore, immediatamente successive alla presentazione della giuria di ballo. Tra i papabili è stato a più riprese citato il nome di Chiara Ferragni: la vedremo davvero nelle vesti di ballerina? Milly Carlucci ha deciso di replicare, svelando anche un retroscena su Barbara D’Urso.

Chiara Ferragni concorrente di Ballando con le Stelle? La risposta di Milly Carlucci

Quello di Chiara Ferragni è certamente uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane in merito al bouquet di possibili candidati al ruolo di concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. E sono in tanti a domandarsi se effettivamente l’ex moglie di Fedez abbia ricevuto una proposta in tal senso e, in questo caso, se abbia deciso di accettare o meno.

Negli ultimi giorni la partecipazione della Ferragni era stata addirittura annunciata, ma in seguito era arrivata una smentita alla notizia riportata sulle pagine di Chi. Per capire meglio cosa stia accadendo, dunque, è necessario sentire la voce della persona che più di tutte conosce le dinamiche del programma televisivo, ovvero Milly Carlucci.

La quale ha di fatto svelato che la verità sta nel mezzo e che effettivamente una proposta c’è stata: “Chiara Ferragni a ‘Ballando con le Stelle’? – ha spiegato Carlucci – L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita’. Poi non so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo”. Insomma non tutto è perduto, al momento. Poi una replica alla possibilità che Barbara D’Urso possa figurare nel cast: “Questo è il bello di fare i casting di ‘Ballando con le stelle’. Nei mesi prima tutti ti fanno proposte, si fanno ipotesi, alcune sono nate, altre sono morte, altre confermate, continuate a seguirci”.