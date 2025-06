Mancano ancora tre mesi al ritorno di Ballando con le Stelle, ma Milly Carlucci e il suo staff sono già al lavoro per preparare la nuova edizione, che dovrebbe iniziare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Con ogni probabilità la giuria non subirà modifiche, e rimarrà composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, mentre nel cast dei ballerini professionisti debutterà Chiquito, nome d’arte di Yovanny De Jesus Moreta.

Ballando con le Stelle: i 6 vip contattati da Milly Carlucci

Intanto, Milly Carlucci sta cercando di convincere diversi volti noti a scendere in pista. Stando a quanto riportato da Il Messaggero e Nuovo Tv, la conduttrice desidera avere Chiara Ferragni nel cast e l’avrebbe contattata di nuovo, come è valso per l’anno scorso, sebbene la richiesta non sia andata a buon fine. Pare inoltre che Milly voglia fortemente anche Barbara d’Urso, che un anno fa è stata ballerina per una notte. L’arrivo di Melissa Satta nel cast dello show di Rai Uno sembra invece più probabile, l’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, era stata ad un passo dalla firma già nella scorsa edizione.

Possibili partecipazioni a Ballando con le Stelle: gli invitati di Milly Carlucci

Il Messaggero ha però fatto anche altri nomi: “Possibile partecipazione anche per l’ex marciatore Alex Schwazer e la conduttrice Lorena Bianchetti. In lizza pure il cantante Rosa Chemical“. Il settimanale Chi nei giorni scorsi ha parlato di un incontro tra Milly Carlucci e Francesca Pascale e dell’eventualità che l’ex moglie di Paola Turci possa far parte del cast di Ballando con le Stelle, mentre Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha rivelato che effettivamente la vedremo sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico, seppure nelle vesti di ballerina per una notte: “La rivista Chi ha pubblicato la notizia secondo cui Francesca Pascale dovrebbe essere una nuova concorrente di ‘Ballando con le stelle’ nella prossima edizione. Falso: la Pascale non farà parte del cast dei concorrenti. La verità è che Milly Carlucci ha effettivamente incontrato Francesca Pascale e avrebbe desiderato la sua partecipazione. Le due si sono confrontate più volte, ma alla fine il contratto non si è chiuso. La verità? La vedremo sul palco come ballerina per una notte in veste di ospite speciale“.