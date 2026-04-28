Blanco e Martina Valdes si sono lasciati? Il cantante conferma tutto

Blanco e Martina Valdes si sono lasciati? Il cantante conferma tutto

Il cantante bresciano e la ballerina si sono lasciati, ad annunciarlo lo stesso Blanco: i dettagli.

La relazione sentimentale tra Blanco e Marina Valdes è giunta al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni, a confermare la rottura è stato lo stesso cantante direttamente dal palco. I dettagli.

Blanco e Martina Valdes si sono lasciati: gli indizi social

Da alcuni mesi si rincorrono le voci che parlano di una crisi tra Blanco e Martina Valdes.

I due, insieme dal 2022, si sarebbero infatti lasciati. I primi indizi sono arrivati proprio dai social, da diverso tempo infatti i due non hanno più pubblicato foto insieme, e la ballerina, che solitamente sosteneva il cantante nei suoi progetti, in occasione della nuova uscita del disco di Blanco non sarebbe intervenuta. Ora ecco che lo stesso cantante ha confermato la fine della relazione.

Blanco e Martina Valdes si sono lasciati? Il cantante conferma tutto

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata la conferma sulla fine della storia d’amore tra Blanco e Martina Valdes. Il cantante, infatti, durante la tappa torinese del suo tour, dopo aver cantato il brano “Innamorato”, ha pronunciato una frase che non lascia più spazio a dubbi: “Dedicatela alla persona che amate, io non posso più farlo.” Con queste parole di fatto Blanco ha ufficializzato la rottura con la ballerina.