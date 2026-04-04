La storia d’amore tra Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e Alex Di Giorgio, nuotatore, sarebbe giunta al capolinea. Ecco le ultimissime indiscrezioni.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: dall’amore alla crisi?

Lo scorso mese di settembre le prime foto sul Settimanale Chi che li ritraevano insieme al mare, tra baci e coccole, con la conseguente conferma della relazione in corso. Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e Alex Di Giorgio, nuotatore specialista dello stile libero, erano apparsi dalle foto molto uniti, con Di Giorgio che aveva dichiarato: “L’amore? Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio.” Nelle ultime ora l’indiscrezione che tra i due ci sarebbe una profonda crisi.

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sono lasciati? Gli indizi social

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sarebbero lasciati. A lanciare l”indiscrezione sempre il Settimanale Chi, che parla di una profonda crisi che ha portato alla rottura. Giuseppe Candela nella su rubrica “C’è chi dice”, ha scritto: “una relazione vissuta in questi mesi con discrezione e poche immagini social. L’ex concorrente del Grande Fratello e volto di Real Time e Di Giorgio, ex nuotatore medagliato e concorrente di Ballando con le Stelle starebbero vivendo una crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro relazione. Una fine non commentata e ufficializzata, almeno per ora.”