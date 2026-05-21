Bullismo: Di Paola (Coni), ‘molto rigidi con radiati per molestie’

Con l’ex presidente Malagò fu attuato “un provvedimento molto importante: i radiati per molestie sessuali o simili, subiscono un allontanamento orizzontale - cioè da tutti gli sport - e non verticale, quindi rispetto alla singola federazione. Anche con il presidente Bonfiglio, succeduto a Mala...

Con l’ex presidente Malagò fu attuato “un provvedimento molto importante: i radiati per molestie sessuali o simili, subiscono un allontanamento orizzontale – cioè da tutti gli sport – e non verticale, quindi rispetto alla singola federazione. Anche con il presidente Bonfiglio, succeduto a Malagò, prestiamo grande attenzione a queste tematiche”. Così Marco Di Paola, Vicepresidente del Coni, partecipando al panel ‘Sport, cultura e aggregazione’ nell’ambito della seconda Maratona Bullismo promossa proprio da Accademia dei Campioni in collaborazione con Adnkronos a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=RaNdPC45TNk