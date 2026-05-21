Martuscello (FI): "Da Weber possibilità di estendere deroga al Patto sulla difesa all'energia"

Il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, nel corso di un incontro con la delegazione di Forza Italia all’Eurocamera “ha aperto” alla possibilità di estendere la deroga al Patto sulla difesa all’energia, come chiesto da Giorgia Meloni. Ad affermarlo, durante una conferenza stampa a Strasburgo, è il capodelegazione di Forza Italia Fulvio Martusciello.
“In queste ore cerchiamo di raccogliere quante più adesioni anche da parte di altre delegazioni su questa posizione che riteniamo straordinariamente corretta”. “Abbiamo fatto interventi concreti sull’abbassamento delle accise ma sappiamo che questo abbassamento non può continuare all’infinito con risorse proprie. L’unica possibilità, quindi, è ottenere una deroga al Patto su questo tema.” ha concluso Martuscello.
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