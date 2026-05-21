Longevità: Cittone (Milan Longevity Summit), ‘ripensare il futuro e costruirlo insieme’

“Abbiamo disegnato un programma che parte da una fotografia dell'oggi per ridisegnare i sistemi e creare le infrastrutture necessarie per metterne in piedi di nuovi e parlare di futuro. Ciò che chiediamo, in questa terza edizione del Summit, anche attraverso uno storytelling innovativo visivo, è...

“Abbiamo disegnato un programma che parte da una fotografia dell’oggi per ridisegnare i sistemi e creare le infrastrutture necessarie per metterne in piedi di nuovi e parlare di futuro. Ciò che chiediamo, in questa terza edizione del Summit, anche attraverso uno storytelling innovativo visivo, è di pensare al futuro e di costruirlo insieme”. E’ quanto affermato da Sharon Cittone, ceo & executive director del Milan Longevity Summit, alla terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità.

https://www.youtube.com/watch?v=4A7DP6rzDZs