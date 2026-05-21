Longevità: Muhamad (Colombia), ‘abbandonare combustibili fossili e riequilibrare ecologia pianeta’

“La nostra salute nel lungo periodo dipende dalla salute del pianeta e questo significa, in definitiva, che dovremo abbandonare gradualmente i combustibili fossili, che stanno causando il cambiamento climatico e profondi problemi per la salute, ma dovremo anche ripristinare l’equilibrio ecologic...

“La nostra salute nel lungo periodo dipende dalla salute del pianeta e questo significa, in definitiva, che dovremo abbandonare gradualmente i combustibili fossili, che stanno causando il cambiamento climatico e profondi problemi per la salute, ma dovremo anche ripristinare l’equilibrio ecologico del pianeta. Queste sono le due principali azioni su cui l’umanità dovrà lavorare nel corso del XXI secolo”.

Lo ha detto Susana Muhamad, former ministry of environment and sustainable development Colombia, nell’ambito della terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità.

https://www.youtube.com/watch?v=KkQTh5OqOeA