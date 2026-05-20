Tumori: De Laurentiis (Pascale Napoli), “con test genomici meno chemioterapie non necessarie in

“I test genomici permettono di personalizzare le cure nel tumore al seno ormonosensibile, evitando trattamenti chemioterapici non necessari e migliorando l'utilizzo delle risorse sanitarie”. A sottolinearlo è Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia senologica dell'Irccs...

“I test genomici permettono di personalizzare le cure nel tumore al seno ormonosensibile, evitando trattamenti chemioterapici non necessari e migliorando l’utilizzo delle risorse sanitarie”. A sottolinearlo è Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia senologica dell’Irccs Fondazione Pascale, intervenendo a Napoli all’evento “Genomics at Work: The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer” e richiamando l’attenzione anche sulle disomogeneità regionali nell’accesso ai test genomici per il tumore del seno in stadio precoce.

https://www.youtube.com/watch?v=KKkZUO7YN0w