Sinner, cosa beve in panchina? "Succo di cetriolini per evitare i crampi"

(Adnkronos) - Jannik Sinner ha un'arma segreta per prevenire i crampi: il succo di cetriolini. Il tennista azzurro, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia 2026, è stato visto spesso bere un succo speciale a bordo campo, soprattutto nelle partite più fisiche e dispendiose. È successo anc...

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Jannik Sinner ha un’arma segreta per prevenire i crampi: il succo di cetriolini. Il tennista azzurro, fresco vincitore degli Internazionali d’Italia 2026, è stato visto spesso bere un succo speciale a bordo campo, soprattutto nelle partite più fisiche e dispendiose. È successo anche durante la semifinale del Masters 1000 di Roma contro Daniil Medvedev, quando Sinner ha accusato problemi fisici prima della sospensione per pioggia.

“Quando le partite diventano più o impegnative, lui sa benissimo che in certi momenti di fatica o difficoltà ci sono alcuni prodotti che lo posso aiutare”, ha rivelato Paolo Calabresi, direttore marketing della Enervit, azienda che fornisce proprio questi prodotti a Sinner, a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1, “lui ha tutta una strategia energetica e di idratazione, e c’è anche questo succo di cetrioli”.

“Si tratta del liquido in cui sono annegati i cetrioli.

Questo prodotto qui, che alla sua base ha acqua, sale e ci abbiamo aggiunto anche il magnesio, proprio perché ha un sapore forte molto acido e salato, crea un blackout neuronale. Così dalla bocca arriva al cervello questo sapore, che riesce a bloccare l’altro meccanismo neuronale dei crampi, visto che il cervello non ne processa due”, ha continuato Calabresi, “basta tenere questo liquido nella bocca e così i crampi vengono interrotti.

Lui aveva un affaticamento muscolare, quindi ha preso questo succo ma ha dovuto sputarlo, c’è stata un’interpretazione sbagliata dei giornali”, ha detto riferendosi alle scene, viste nel secondo set contro Medvedev, dopo sembrava che Sinner stesse vomitando.

“Quello di Roma lo abbiamo preparato noi. Lo seguiamo per tutta la parte energetica, quindi gli abbiamo creato questo prodotto ad hoc e lui lo utilizza soltanto all’occorrenza”, ha concluso Calabresi.

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