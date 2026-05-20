Flotilla, Tajani: Israele ha superato linea rossa

Roma, 20 mag. (askanews) – “Abbiamo notato che c’è una differenziazione all’interno del governo” israeliano: “Il ministro degli esteri ha condannato quello che ha fatto il ministro Ben Gvir, Netanyahu pure ha detto che quello che è successo non è in linea con le leggi di Israele, ma comunque per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa e quindi adesso vedremo quale iniziative adottare per dare una risposta”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando coi giornalisti alla Camera dei fatti relativi al sequestro, ad opera delle Forze armate israeliane, degli attivisti della Global Sumud Flotilla e del video mostrato stamane dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliana Itamar Ben Gvir.