Tumore: oncologo De Angelis, ‘test genomici su biopsia accelerano cura e riducono l'ansia’

“Effettuare i test genomici direttamente sul campione bioptico permette di ottenere prima informazioni decisive per scegliere le terapie più appropriate nel tumore del seno precoce”. Lo ha dettoCarmine De Angelis, oncologo medico dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione G. Pascale, intervenendo a Napoli all’evento “Genomics at Work: The Evolution of the Patient Journey in Early Breast Cancer”, evidenziandola necessità di ampliare in Italia l’utilizzo dei test genomici su campioni della biopsia per rendere più “tempestive e personalizzate” le decisioni terapeutiche nel tumore del seno in stadio precoce.
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