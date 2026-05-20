L’Europa cerca un mediatore con Putin, Mosca guarda a Pechino - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkr

L’Unione europea prepara la prima tranche del nuovo prestito a Kiev e valuta l’ipotesi di un mediatore politico di alto profilo, con i nomi di Mario Draghi e Angela Merkel. Intanto Putin incontra Xi Jinping a Pechino, mentre crescono le tensioni sul fianco orientale della Nato dopo nuovi allarmi...

L’Unione europea prepara la prima tranche del nuovo prestito a Kiev e valuta l’ipotesi di un mediatore politico di alto profilo, con i nomi di Mario Draghi e Angela Merkel. Intanto Putin incontra Xi Jinping a Pechino, mentre crescono le tensioni sul fianco orientale della Nato dopo nuovi allarmi drone nei Paesi baltici. Sul campo, la Russia colpisce Dnipro e altre città ucraine, mentre Kiev rivendica nuovi attacchi contro infrastrutture energetiche e industriali russe.

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