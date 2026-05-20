Malattie rare: Epga, Durante (Apacs) 'benralizumab ha cambiato vita dei pazienti'

"Fino a qualche anno fa le terapie di Egpa erano molto limitate e riguardavano principalmente farmaci tipo steroidi e immunosoppressori. L’arrivo di nuove opzioni terapeutiche biologiche come benralizumab ha cambiato notevolmente la vita dei pazienti e anche l’aspettativa di vita, così come il ...

“Fino a qualche anno fa le terapie di Egpa erano molto limitate e riguardavano principalmente farmaci tipo steroidi e immunosoppressori. L’arrivo di nuove opzioni terapeutiche biologiche come benralizumab ha cambiato notevolmente la vita dei pazienti e anche l’aspettativa di vita, così come il modo di affrontare la malattia nel quotidiano. Questo è importante tanto a livello terapeutico quanto a livello psicologico.

Speriamo che nel futuro la ricerca prosegua e continui a proporre sempre nuove alternative ai pazienti”. Così Eugenia Durante, vicepresidente di Apacs, Associazione dei pazienti con sindrome di Churg-Strauss, intervenendo all’incontro con la stampa ‘Egpa – Granulomatosi eosinofila con poliangite, le nuove prospettive terapeutiche’, in occasione dell’ampliamento di indicazione di benralizumab per la patologia rara.

https://www.youtube.com/watch?v=0dQ5crI9P0w