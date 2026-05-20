Flottilla: Della Valle (M5S), “Europa fa orecchie da mercante mentre Israele apre il fuoco sull

L’eurodeputato pentastellato Danilo Della Valle interviene durante un flash mob organizzato dal Movimento 5 Stelle a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla al Parlamento europeo di Strasburgo. “È molto grave che l’Unione europea non dica una parola, mentre Israele apre il fuoco su una delle imbarcazioni e continua ad avere un atteggiamento aggressivo contro delle persone che stanno intraprendendo un’azione umanitaria”, ha detto Della Valle.

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