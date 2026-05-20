Patto stabilità, Zingaretti (Pd): “Lettera Meloni è timbro sul fallimento del governo”

“Il tema dell’energia va preso in considerazione, perché devasta molte imprese e famiglie. Ma quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida un Paese con bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, capodelegazione ...

“Il tema dell’energia va preso in considerazione, perché devasta molte imprese e famiglie. Ma quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida un Paese con bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, nel punto stampa a Strasburgo. Zingaretti ha definito la richiesta a von der Leyen “un atto in parte di disperazione”, sostenendo che mostra l’assenza di margini di bilancio per affrontare il futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=3BIWff5AQhk