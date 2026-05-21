Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei avvertita a Napoli e nei comuni limitrofi

Alle 5:51 del 21 maggio 2026 una forte scossa è stata registrata con epicentro nell’area dei Campi Flegrei. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha indicato una magnitudo 4.4 e una profondità di circa 3 km, un valore che ha reso il sisma particolarmente percepibile nella vasta area del Napoletano.

Molte persone si sono svegliate di soprassalto, segnalando sul web un boato seguito dal tremore degli edifici, lampadari in oscillazione e scricchiolii.

Le prime verifiche non hanno al momento segnalato danni rilevanti, ma la scossa è stata seguita da un modestissimo evento di assestamento di magnitudo 2.1, sempre comunicato dall’Ingv.

Il sisma e la sua percezione

La scossa è stata distintamente avvertita a Napoli e nei comuni dell’area flegrea: tra i centri più prossimi figurano Bacoli — a circa 2,5 km dall’epicentro — Pozzuoli, Quarto e diversi quartieri cittadini come Fuorigrotta, Bagnoli, Vomero e Posillipo.

I testimoni hanno descritto prima un forte boato e poi un movimento prolungato, che in molti casi ha ricordato una scossa precedente: quella del 30 giugno che, per intensità, è stata tra le più importanti registrate negli ultimi decenni nella stessa area.

Sequenza sismica e confronto con eventi recenti

L’episodio si inserisce in una serie di eventi registrati nei mesi scorsi: l’archivio dell’Ingv segnala scosse di magnitudo superiore a 3 in diverse occasioni, tra cui un evento di 3.4 rilevato l’8 aprile e altre due scosse di 3.3 e 3.1.

A inizio anno è stato inoltre registrato, nel Golfo di Napoli, un evento più profondo e energetico con magnitudo 5.9. In questo quadro gli esperti parlano di una sequenza sismica caratterizzata da frequenti repliche e variazioni di energia.

Campi Flegrei: contesto geologico e rischio

L’area dei Campi Flegrei è una delle più sensibili del Mediterraneo per la presenza di una caldera attiva: un vasto sistema vulcanico che manifesta fenomeni di bradisismo, cioè di sollevamento e abbassamento del suolo legato a movimenti magmatici e idrotermali. Questa condizione geologica spiega perché anche scosse di magnitudo moderata possono risultare particolarmente avvertite, soprattutto quando l’energia si libera a bassa profondità.

Significato dei termini e implicazioni

Per chiarezza, il termine bradisismo indica variazioni dello stato della crosta superficiale su tempi che possono andare da anni a decenni; la caldera attiva è invece la struttura depressionaria che ospita processi magmatici ancora in corso. Entrambi i concetti sono fondamentali per comprendere l’attenzione costante di istituzioni e comunità verso i fenomeni locali.

Popolazione, edifici e misure locali

I comuni più vicini all’epicentro presentano una densità abitativa elevata: in alcune zone, come Bacoli, si rilevano cifre dell’ordine di quasi 2.000 abitanti per chilometro quadrato. Il patrimonio edilizio locale è composto per circa il 62% da edifici in muratura e per il 31% da strutture in cemento armato, dati che orientano le valutazioni di vulnerabilità e le priorità degli interventi di verifica.

Subito dopo la scossa diversi sindaci hanno disposto controlli: sono state comunicate la sospensione delle attività didattiche a Bacoli, Pozzuoli, Quarto e Qualiano, con controlli annunciati anche a Monte di Procida e in altri centri. In alcune municipalità, come quelle guidate da commissari prefettizi, le comunicazioni ufficiali sono ancora in arrivo.

Risposta delle istituzioni e prossimi passi

Protezione Civile, enti locali e l’Ingv hanno attivato i protocolli di monitoraggio e controllo: verifiche strutturali sugli edifici pubblici e sopralluoghi mirati sono in corso per accertare eventuali danni. Al momento non risultano danni gravi, ma le autorità mantengono l’attenzione alta, anche alla luce dei valori di PGA (accelerazione al suolo) riscontrati, che in questo evento sono stati superiori alla media locale.

Nei prossimi giorni è prevista la prosecuzione dei monitoraggi strumentali e la divulgazione di aggiornamenti ufficiali: la popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e a segnalare eventuali situazioni di rischio. Il quadro resta quello di un territorio sorvegliato, dove la memoria degli eventi passati e la complessità geologica richiedono prudenza e controlli costanti.