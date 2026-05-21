Un uomo di 39 anni, alla guida ubriaco, ha investito due sorelle mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali a Milano.

Una notte di cronaca drammatica a Milano, in via Carnia, dove due sorelle anziane sono state investite da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L’uomo alla guida ubriaco, risultato positivo all’alcoltest con un tasso quattro volte superiore al limite consentito, ha provocato un impatto che si è trasformato in tragedia: una delle due donne è morta, mentre l’altra è ricoverata in gravi condizioni.

Ubriaco travolge due sorelle sulle strisce a Milano: indagini in corso

Sulla dinamica dell’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, con il supporto anche dei carabinieri del nucleo radiomobile. L’episodio si inserisce in un contesto cittadino già segnato da altri incidenti stradali recenti. Solo pochi giorni prima, il 16 maggio, un altro investimento a Milano, nella zona Bicocca in viale Pirelli, aveva coinvolto una coppia di coniugi: l’uomo di 77 anni è morto dopo il trasporto in ospedale, mentre la moglie di 75 anni è rimasta gravemente ferita.

In quel caso il conducente era risultato negativo ai test su alcol e sostanze stupefacenti.

Ubriaco travolge due sorelle sulle strisce a Milano: una muore, l’altra è in condizioni critiche

Come riportato da Rai News, nella tarda serata del 20 maggio, intorno alle 21:30, in via Carnia a Milano — nella zona est della città, non lontano dalla fermata Udine della metropolitana — si è verificato un grave investimento che ha coinvolto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 39 anni che, secondo le prime rilevazioni, avrebbe guidato in condizioni di forte alterazione alcolica, con un tasso pari a circa quattro volte il limite consentito.

Il conducente non si sarebbe fermato per prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente, ma si sarebbe costituito poco dopo l’omicidio agli agenti della Polizia Locale.

Le due donne sono state assistite dai sanitari intervenuti con due ambulanze e un’automedica inviate da AREU Lombardia, con il supporto dei vigili del fuoco. La 75enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele, dove è deceduta poco dopo il ricovero, mentre la sorella 70enne è stata condotta al Niguarda in condizioni molto gravi.