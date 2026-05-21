Il terremoto, avvertito chiaramente dalla popolazione, ha svegliato i residenti all’alba: subito avviati controlli e verifiche dopo una magnitudo 4.4.

La forte scossa registrata nei Campi Flegrei ha riportato alta l’attenzione sul fenomeno del bradisismo e sulla crescente preoccupazione dei residenti dell’area flegrea. Il terremoto, avvertito distintamente anche a Napoli, ha provocato momenti di paura all’alba, spingendo le autorità locali ad attivare immediatamente controlli e misure di sicurezza.

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 all’alba

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito all’alba l’area dei Campi Flegrei, provocando forte apprensione tra i residenti di Napoli e dei comuni limitrofi. Il sisma, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.50, si è verificato a una profondità di circa 3 chilometri con epicentro in mare, nello specchio d’acqua tra Pozzuoli e Bacoli. La scossa è stata percepita chiaramente in numerosi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Fuorigrotta, Bagnoli e la zona ospedaliera, oltre che nell’intera area flegrea.

Per intensità e durata, il terremoto ha riportato alla memoria quello del 30 giugno dello scorso anno, quando fu registrata una magnitudo di 4.6, considerata la più elevata degli ultimi quarant’anni legata al fenomeno del bradisismo. Sui social network si sono moltiplicate le testimonianze dei cittadini svegliati nel cuore della notte. Poco dopo, alle 5:57 è stata rilevata anche una seconda scossa di magnitudo 2.1.

Terremoto ai Campi Flegrei: verifiche in corso e scuole chiuse a Bacoli

Subito dopo il terremoto sono partiti controlli e sopralluoghi in diversi comuni dell’area flegrea. Al momento non risulterebbero danni gravi a persone o edifici, anche se a Bacoli pare siano stati segnalati alcuni distacchi di calcinacci e il cedimento di una parte dell’arco del belvedere sul Castello di Baia. In via precauzionale, le amministrazioni locali avrebbero disposto la chiusura delle scuole e attivato i Centri Operativi Comunali insieme alla Protezione Civile.

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Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha dichiarato: “È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio”, annunciando contestualmente verifiche su tutti gli edifici scolastici e il coordinamento con Prefettura, Protezione Civile regionale e Osservatorio Vesuviano. Il primo cittadino ha inoltre invitato la popolazione alla prudenza e alla calma, assicurando che il Comune resterà operativo “fin da subito al servizio della popolazione”.

Le scuole restano chiuse anche a Pozzuoli, dove l’amministrazione ha attivato il Centro Operativo Comunale e allertato i tecnici per le verifiche sul territorio. Il sindaco Gigi Manzoni ha spiegato su Facebook che è in corso la sospensione delle attività didattiche per permettere controlli approfonditi sugli edifici scolastici. A Quarto il sindaco ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per la giornata del 21 maggio. Misure analoghe sono state adottate anche nei comuni di Qualiano e Monte di Procida, dove è stato deciso lo stop alle lezioni in via preventiva.