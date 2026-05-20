Un bimbo di sette anni è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto in un parcheggio di Thiene: mentre stava salendo sull’auto della mamma.

Un momento di normale routine familiare si è trasformato in un drammatico incidente a Thiene, nel Vicentino, dove un bimbo di 7 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla mamma. Una manovra avviata senza accorgersi della sua presenza a terra ha reso l’episodio particolarmente grave e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Incidente nel parcheggio del centro sportivo di Thiene: bimbo di 7 anni investito dall’auto guidata dalla mamma

Come riportato da Il Giornale di Vicenza, nel pomeriggio del 19 maggio, all’interno del parcheggio situato davanti al centro sportivo comunale “Tommaso Assi”, tra via Milano e via San Gaetano a Thiene (Vicenza), si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bambino di 7 anni.

Il piccolo, mentre stava salendo a bordo dell’auto di un familiare, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio scivolando a terra proprio accanto al veicolo. La persona alla guida, non accorgendosi nell’immediato di quanto stava accadendo, avrebbe avviato la manovra, e il bambino è rimasto tragicamente schiacciato dalle ruote dell’auto.

La zona, particolarmente frequentata nel pomeriggio anche per la presenza di strutture sportive e scolastiche nelle vicinanze, è stata subito teatro di grande agitazione.

A far emergere la gravità della situazione sarebbero state le urla dei presenti, che hanno richiamato l’attenzione della conducente interrompendo la manovra.

Bimbo di 7 anni investito dall’auto guidata dalla mamma: gravissimo in rianimazione

L’intervento dei sanitari del Suem 118 è stato rapido: il personale medico, giunto sul posto in pochi minuti, ha prestato le prime cure al bambino riuscendo a stabilizzarlo prima del trasporto d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il minore è stato successivamente ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica, dove si trova in condizioni considerate estremamente gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino, incaricate di effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica esatta dei fatti. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto, verificando tempi, movimenti del veicolo e possibili fattori che hanno contribuito all’incidente.