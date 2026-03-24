Tragedia a Napoli, è morto lo scrittore e architetto Italo Ferraro, investito da uno scooter in Corso Vittorio Emanuele. Ferraro aveva 84 anni.

Tragico incidente a Napoli: investito lo scrittore e architetto Italo Ferraro

Ieri sera, lunedì 23 marzo 2026, in Corso Vittorio Emanuele a Napoli, all’altezza del civico 532, intorno alle ore 19.30 lo scrittore e architetto Italo Ferraro è stato investito da uno scooter. Secondo le prime ricostruzione, Ferraro stava attraversando la strada quando, come riporta FanPage.it, è stato travolto da un motociclo Aprilia Sport City 125, guidato da una ragazza di 27 anni. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, la polizia locale Uo Scampia, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Italo Ferraro investito a Napoli: morto dopo l’incidente

Lo scrittore e architetto Italo Ferraro è stato investito da uno scooter ieri sera a Napoli. All’arrivo dei soccorsi le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Trasportato in codice rosso all’Ospedale Pellegrini, Italo Ferraro è morto intorno alle ore 5.00 di questa mattina. Aveva 84 anni. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuale esame autoptico. La 27enne alla guida dello scooter è stata trasferita al CTO di Napoli per le cure del caso.