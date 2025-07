Ercolano, muore ragazzo in un tragico incidente: la dinamica dell'urto

Un terribile incidente scuote Ercolano: muore ragazzo di 27 anni dopo lo schianto in scooter. La dinamica è ancora poco chiara. Indagano i carabinieri di Torre del Greco.

A Ercolano una corsa in scooter si trasforma in tragedia: muore ragazzo di 27 anni, poi solo silenzio sulla strada.

Tragico incidente: a Ercolano muore ragazzo dopo lo schianto in scooter

Aveva solo 27 anni. Era seduto dietro, da passeggero. Un amico alla guida, uno scooter in corsa lungo Corso Italia, a Ercolano.

E poi, all’improvviso, l’impatto. Secco, violento. Il mezzo ha sbandato, forse per l’alta velocità, forse per una distrazione. È finito contro alcune auto parcheggiate. Così muore il ragazzo di Ercolano. Rumore di lamiere, vetri in frantumi. Il giovane è stato sbalzato dal sellino. Caduto a terra, rovinosamente.

Erano le prime ore di lunedì 28 luglio. Notte fonda, silenzio rotto solo dal suono delle sirene. Il 118 è arrivato in pochi minuti. Il ragazzo era a terra, gravissimo. I soccorritori hanno fatto il possibile. Stabilizzato lì, su quell’asfalto freddo, e poi la corsa verso l’Ospedale del Mare. Codice rosso. Pochi respiri. Pochi battiti. È morto poco dopo il ricovero.

L’amico, 26 anni, è rimasto ferito in modo lieve. Sotto shock, ma vivo. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono arrivati sul posto. Rilievi, testimonianze, prime ipotesi. La dinamica è ancora tutta da chiarire. E non si esclude nulla.

Indagini in corso a Ercolano: si cerca chiarezza su come muore ragazzo di 27 anni

Sullo sfondo, il dolore. La rabbia. I messaggi di amici e parenti che iniziano a comparire sui social. Quel nome che rimbalza nei gruppi WhatsApp.

Corso Italia a Ercolano è una delle strade più trafficate del comune vesuviano. Di notte, però, diventa una corsia veloce. Le telecamere della zona potrebbero aiutare a ricostruire tutto? Probabilmente sì. I militari stanno cercando eventuali video, nuove testimonianze. Anche un dettaglio, anche un frammento può cambiare tutto.

Nel frattempo, la città si stringe intorno alla famiglia. Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto. Un’altra storia che si chiude troppo in fretta.

Non c’è ancora una verità ufficiale. Solo i segni sull’asfalto. E una sella vuota.