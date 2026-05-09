Bimbo di sei anni muore a Sedico: il muletto guidato dal padre al centro delle indagini

Un incidente in una zona industriale di Sedico ha causato la morte di un bimbo di sei anni; i soccorsi sono intervenuti con elicottero e vigili del fuoco, mentre Spisal e polizia stanno ricostruendo la dinamica

Un grave incidente ha colpito la comunità di Sedico, in provincia di Belluno, quando un bambino di sei anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un muletto guidato dal padre. L’episodio è avvenuto intorno alle 18:30 di venerdì 8 maggio in un piazzale della zona industriale, vicino ad alcune aziende locali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, compreso l’elicottero del Suem 118, assieme ai vigili del fuoco, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Le autorità hanno avviato accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica dell’accaduto: il mezzo è stato posto sotto sequestro e le verifiche sono affidate allo Spisal e alla polizia.

Restano aperte domande fondamentali su come il bambino si trovasse accanto al muletto e se fossero presenti le misure previste dalle norme di sicurezza sul lavoro.

Intervento dei soccorsi e primi riscontri

La chiamata al 113 ha attivato la macchina dei soccorsi che ha visto convergere sul luogo il personale del Suem 118 con l’elicottero e le squadre dei vigili del fuoco.

I soccorritori hanno trovato la scena nel piazzale antistante diverse aziende, dove il pesante mezzo era ancora presente. Il medico intervenuto ha potuto solamente constatare il decesso e informare il magistrato di turno, avviando così le procedure legali previste in questi casi. Nel frattempo il mezzo è stato rimosso con l’ausilio dei vigili del fuoco e posto sotto sequestro per le indagini.

Ruolo dei professionisti intervenuti

Accanto alle operazioni di soccorso, le autorità tecniche hanno iniziato a raccogliere elementi utili: testimonianze, rilievi fotografici e videosorveglianza se presente. Lo Spisal è chiamato a valutare le condizioni di lavoro e la presenza o meno di dispositivi obbligatori, mentre la polizia procede con la ricostruzione della dinamica. Questo connubio tra operatori sanitari, forze dell’ordine e organi di vigilanza è essenziale per stabilire fatti e responsabilità.

Indagini tecniche e profili di responsabilità

Le indagini puntano a chiarire più aspetti: la posizione del bambino rispetto al muletto, le manovre eseguite dal conducente e la presenza di misure di prevenzione previste dalla legge. In particolare si valuta perché il mezzo fosse sprovvisto di certi dispositivi e se il piccolo fosse autorizzato o sorvegliato. La procedura prevede analisi tecniche del mezzo e raccolta di evidenze testimoniali per definire eventuali profili di responsabilità civile o penale.

Normativa e dispositivi di sicurezza

Al centro delle verifiche c’è il concetto di sicurezza sul lavoro, che impone l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di misure organizzative per prevenire incidenti. Il termine protocollo di legge identifica gli obblighi che datori di lavoro e operatori devono osservare nei cantieri e nelle aree industriali. Lo Spisal valuta se siano state rispettate queste prescrizioni e se vi siano elementi di negligenza o inosservanza.

Impatto sulla comunità e riflessioni sulla prevenzione

Un evento di questa gravità scuote l’intera comunità locale: colleghi, vicini e compagni di scuola sono chiamati a confrontarsi con una perdita improvvisa. Oltre al dolore, emergono domande su come rafforzare la prevenzione e la formazione sul lavoro per evitare tragedie simili. Molte realtà produttive rivalutano procedure e percorsi di sicurezza per impedire che minori finiscano in aree pericolose.

Verso una maggiore consapevolezza

La vicenda evidenzia l’importanza della cultura della prevenzione: oltre ai controlli tecnici, è cruciale promuovere l’informazione sul corretto uso delle attrezzature e sul divieto di accesso dei non addetti. L’adozione di misure fisiche, come recinzioni e segnaletica, e la formazione continua del personale sono azioni concrete per tutelare la vita. Le indagini in corso dovranno fare chiarezza e fornire elementi utili per migliorare le pratiche di sicurezza.

Al momento le attività investigative continuano e il sequestro del muletto permette agli inquirenti di compiere tutti gli accertamenti necessari. La comunità attende gli esiti ufficiali delle verifiche condotte dallo Spisal e dalla polizia, nella speranza che l’analisi dei fatti porti a risposte chiare e a misure che riducano il rischio di nuove tragedie.