Una partita di calcetto tra amici si è trasformata in un dramma improvviso a Calitri, in provincia di Avellino. Un giovane di 29 anni ha accusato un malore durante il gioco ed è deceduto dopo il trasporto d’urgenza in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. La vicenda ha scosso profondamente le comunità locali.

Malore improvviso durante la partita di calcetto e la corsa in ospedale

Quella che doveva essere una normale serata tra amici, all’insegna dello sport e della leggerezza, si è trasformata in una tragedia ieri, giovedì 7 maggio. Antonio Rinaldi, 29 anni, originario di Vallata (provincia di Avellino), ha perso la vita dopo essere stato colpito da un grave malore mentre giocava a calcetto in una struttura sportiva di Calitri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento urgente in elisoccorso.

Vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasporto in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli. Anche in ospedale i medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma il quadro non è mai migliorato.

Il decesso è avvenuto nelle prime ore del mattino, nonostante i ripetuti tentativi del personale sanitario.

Dramma mentre gioca a calcetto, Antonio è morto a 29 anni: cosa è successo

La notizia della morte di Antonio Rinaldi ha rapidamente scosso le comunità di Vallata e Calitri, dove il giovane era conosciuto e benvoluto. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato sgomenti amici, parenti e conoscenti, che in queste ore stanno esprimendo dolore e vicinanza alla famiglia anche attraverso i social.

Antonio lascia la compagna e una bambina di appena un anno e mezzo. Il dolore collettivo è stato riassunto anche dalle istituzioni locali: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, interpretando i sentimenti diffusi di sconcerto e profonda commozione per la prematura scomparsa del nostro concittadino Antonio Rinaldi, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari”. Per questo motivo è stato disposto il lutto cittadino in occasione delle esequie. Un’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, unita in un cordoglio profondo per una vita spezzata troppo presto.