Un incidente stradale improvviso può lasciare conseguenze più emotive che fisiche, soprattutto quando coinvolge momenti di forte shock e incertezza. È quanto accaduto all’ex calciatrice Agata Centasso, che ha raccontato la propria esperienza e il percorso di recupero attraverso il sostegno ricevuto da chi le è stato vicino.

Spaventoso incidente per l’ex campionessa Agata Centasso

Agata Centasso, ex giocatrice del Venezia e oggi attiva tra comunicazione social, tv e iniziative nel sociale, ha voluto aggiornare i suoi sostenitori dopo il recente incidente stradale che l’ha coinvolta il 3 maggio. In quell’occasione aveva raccontato di essere rimasta vittima di una manovra improvvisa: “Una macchina mi ha tagliato la strada all’improvviso.

Con me una giovanissima calciatrice. Nessuna conseguenza fisica per entrambe, solo un forte stato di shock”. Le immagini dell’auto distrutta avevano subito fatto preoccupare i fan, ma fin da subito la sportiva aveva chiarito di non aver riportato ferite fisiche.

Agata Centasso rompe il silenzio: il messaggio dell’ex campionessa ai fan dopo il grave incidente

Recentemente ha ribadito il proprio stato di salute, descrivendo però anche la forte impronta emotiva lasciata dall’accaduto: “Fisicamente sto bene. Sono ancora incredula per quello che è successo”. Ha raccontato come la mente torni continuamente a quei momenti concitati, quando ha percepito la perdita di controllo del veicolo e l’impatto inevitabile.

Oltre all’aspetto fisico, Centasso ha sottolineato soprattutto il valore umano emerso in una situazione così difficile. Il sostegno ricevuto da sconosciuti e amici ha avuto un ruolo centrale nel suo recupero emotivo. “Sto bene, quello che mi rimane di certi momenti sono le persone che letteralmente corrono da te”, ha spiegato, evidenziando quanto la presenza degli altri sia stata determinante. Raccontando ciò che l’ha colpita maggiormente, ha aggiunto: “Gli sconosciuti che ti tengono le mani, le amiche che ti fanno ridere per sdrammatizzare, i messaggi belli che sanno far sentire meglio”. Un insieme di gesti semplici ma decisivi che, come emerge dalle sue parole, le hanno permesso di ritrovare serenità dopo lo shock vissuto.