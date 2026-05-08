L'intervento degli agenti ha fermato l'uomo e permesso il sequestro del mezzo, permettendo così la ripresa della circolazione sull'arteria cittadina.

Spesso si parla di incidenti o episodi pericolosi sulle strade e questi sono per la maggior parte riconducibili a comportamenti sbagliati da parte di automobilisti o motociclisti non professionisti che vanno oltre i limiti, sia di velocità che di altri comportamenti causando danni, soprende se ciò si verifica da parte di chi la strada la vive ogni giorno per lavoro.

L’importanza di guidare senza eccedere i limiti

Con le nuove leggi per disincentivare l’abuso di alcool quando si è impegnati a guidare un’auto o una moto il limite da rispettare si è abbassato ulteriormente, rendendo spesso il consumo di una birra già il limite invalicabile per non incorrere in sanzioni.

Un comportamento così stringente permette agli utenti di riflettere attentamente sulle conseguenze e di formulare il pensiero “o bevi o guidi” tanto decantato nelle campagne stampa contro l’abuso di alcool mentre si è al volante.

Gli effetti dell’alcool sono sotto gli occhi di tutti, percezione diversa dello spazio e riflessi rallentati, aspetti pericolosissimi quando si è al volante, sia in città ma soprattutto in autostrada, dove le velocità sono decisamente più elevate.

Tir a Zig Zag sulla statale, autista fermato

L’ultimo caso in ordine di tempo arriva dalla provincia di Trento dove la Polizia ha fermato un autista al volante del proprio tir sulla strada Statale 12.

Il professionista procedeva a zig zag lungo la strada e gli agenti lo hanno fatto accostare. Dopo due controlli del respiro con lo strumento in possesso alla polizia, i dati sono stati eloquenti: 3,35 g/litro con il primo soffio e 3,31 g/litro con il secondo.

Valori da ritiro immediato della patente e da sequestro del veicolo, come riporta Fanpage.it perchè superiori al limite consentito di ben 6 volte. Il tir poi è stato rimosso dalla strada, permettendo la ripresa della circolazione degli autoveicoli.