Polizia, due nuovi bandi: commissari e allievi agenti per oltre 4.500 posti

Polizia, due nuovi bandi: commissari e allievi agenti per oltre 4.500 posti

(Adnkronos) - Sul sito e sui canali Facebook, X e Instagram della Polizia di Stato la notizia della pubblicazione di due nuovi bandi per il reclutamento di 220 commissari della Polizia di Stato e per l’assunzione di 4400 allievi agenti. Per partecipare al concorso di Commissario i termini di pres...