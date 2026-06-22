Trump insiste: "L'Italia si è comportata molto male"

(Adnkronos) - "L'Italia si è comportata molto male, l'Italia si è comportata molto male". Donald Trump insiste. Il presidente degli Stati Uniti continua a puntare il dito contro l'Italia, accusata - come altri paesi - di non aver sostenuto lo sforzo degli Usa nel conflitto con l'Iran. "Italy was...

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“L’Italia si è comportata molto male, l’Italia si è comportata molto male”. Donald Trump insiste. Il presidente degli Stati Uniti continua a puntare il dito contro l’Italia, accusata – come altri paesi – di non aver sostenuto lo sforzo degli Usa nel conflitto con l’Iran. “Italy was very bad, Italy was very bad”, ripete nello Studio Ovale, rispondendo alle domande dei cronisti.

Trump stavolta non nomina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggetto di attacchi negli ultimi 3 giorni.

Il numero 1 della Casa Bianca punta il dito contro i membri della Nato che non hanno offerto la propria collaborazione nella crisi dello Stretto di Hormuz. L’Italia, oggi, fa parte di un elenco che comprende in particolare Gran Bretagna e Germania. “Abbiamo pagato trilioni di dollari per proteggere l’Europa. Ero curioso di vedere se ci avrebbero aiutato, anche se non ne avevamo bisogno.

Ho chiamato il premier britannico Keir Starmer, mi ha detto ‘ci saremo appena vincerete’. L’Italia si è comportata molto male, l’Italia si è comportata molto male. Anche la Germania. Spendiamo cifre pazzesche per la Nato e loro non c’erano quando avevamo bisogno”, dice Trump.

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