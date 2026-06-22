Da nucleare a Ia nelle scuole: ok Cdm a dl infrastrutture

(Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto legge recante "disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". La bozza del provvedimento, visionata dall'Adnkronos, interviene su opere ferroviarie e stradali,...

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto legge recante “disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. La bozza del provvedimento, visionata dall’Adnkronos, interviene su opere ferroviarie e stradali, affida a Sogin le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare “RTS-1 G.

Galilei” della Marina militare, introduce un commissario straordinario per garantire la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici e introduce nuove misure per l’attuazione della riforma della contabilità pubblica prevista dal Pnrr. Il decreto contiene inoltre una norma che stanzia fino a 100 milioni di euro per l’attuazione di misure in materia di intelligenza artificiale nelle scuole.

Nel dettaglio, il primo articolo proroga e aggiorna alcuni termini relativi agli investimenti infrastrutturali.

Tra le modifiche, viene fissato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale il Ministero delle Infrastrutture avvia le procedure previste dalla legge e si chiarisce che gli interventi “possono essere suddivisi in uno o più lotti”. Viene inoltre prorogato dal 3 agosto 2026 al 3 agosto 2028 il termine per l’adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

Sul fronte del nucleare, il decreto stabilisce che “la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare ‘RTS – 1 G.

Galilei’ della Marina Militare è affidata alla Sogin S.p.A.”. Le attività saranno autorizzate dal Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sulla base di un piano operativo presentato da Sogin comprensivo di cronoprogramma e quadro di spesa. Per la sicurezza energetica, il provvedimento prevede che, “al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche”, venga nominato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto un Commissario straordinario di Governo per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2026.

Il secondo capo del decreto è dedicato all’attuazione del Pnrr e disciplina il passaggio al sistema unico di contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni coinvolte nella fase pilota della riforma dovranno adottare il nuovo quadro di principi e regole contabili “entro l’esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo”, mentre dal 2026 prenderà il via la fase di sperimentazione del nuovo sistema. Il testo introduce anche un programma di formazione pluriennale del personale e dispone che, dal 1° gennaio 2027, l’Istat elabori stime trimestrali del saldo delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

In materia di intelligenza artificiale, il decreto modifica la legge n. 132 del 2025 prevedendo che “Per l’adozione delle misure relative all’attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera c), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale ‘PN scuola 2021-2027′”.

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