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Mario Giordano resta su Rete4, Fuori dal Coro non trasloca

Mario Giordano resta su Rete4, Fuori dal Coro non trasloca

(Adnkronos) - Nessun cambio di rete per Mario Giordano a Mediaset. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il giornalista è confermato anche per la prossima stagione televisiva alla guida di ‘Fuori dal Coro', che resterà in onda su Rete 4. Nei giorni scorsi erano circolate su alcuni organi di stam...

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(Adnkronos) – Nessun cambio di rete per Mario Giordano a Mediaset. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il giornalista è confermato anche per la prossima stagione televisiva alla guida di ‘Fuori dal Coro’, che resterà in onda su Rete 4. Nei giorni scorsi erano circolate su alcuni organi di stampa, indiscrezioni che ipotizzavano un trasloco del programma su un’altra rete.

Il talk di approfondimento, in onda la domenica in prima serata, tornerà quindi regolarmente nel palinsesto di Rete 4. 

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