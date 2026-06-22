Trump ancora contro Meloni, premier in Cdm: "Tensioni non danneggino rapporti con Washington"

(Adnkronos) – La querelle tra Giorgia Meloni e Donald Trump continua a tenere banco. Dal presidente americano arrivano nuovi attacchi nei confronti della premier, che evita di commentare pubblicamente le ultime uscite del capo della Casa Bianca. Secondo quanto riferito da fonti di governo presenti alla riunione, però, nel corso del Consiglio dei ministri di oggi la presidente del Consiglio avrebbe affrontato direttamente il tema, ribadendo ai suoi ministri che lo scambio di dichiarazioni con il tycoon non deve in alcun modo compromettere le relazioni tra Roma e Washington.

Un messaggio ‘distensivo’, quello di Meloni, che avrebbe anche esortato i componenti del governo a partecipare al ricevimento previsto per il 2 luglio a Villa Taverna, spendendo parole di apprezzamento per l’ambasciatore Tilman J. Fertitta.

“Riconosco che ci possono essere momenti di disaccordo tra i leader. Quello che è importante è che il rapporto con l’Italia possa essere una vera partnership collaborativa tra i nostri due Paesi”, il messaggio che arriva dall’ambasciatore americano a Roma.

“L’America e l’Italia – sottolinea l’ambasciatore che il 2 luglio ospiterà a Villa Taverna il ricevimento per il 250mo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti – sono da tempo importanti l’uno per l’altro ed è stato un vero piacere per me lavorare con il popolo italiano su un ampio spettro di temi ogni giorno, compresi i temi economici, politici e di difesa”.

Dall’altra parte dell’Atlantico, Donald Trump non ha usato mezzi termini.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Tgcom24, il presidente degli Stati Uniti è tornato sul suo recente post su Truth, nel quale aveva attaccato nuovamente Meloni. “Siamo trattati molto male, anche dalla vostra presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l’Italia”, ha detto Trump, allargando poi il discorso all’Alleanza Atlantica nel suo complesso: “Sto parlando della Nato in generale, non solo del vostro Paese. Però lei è stata una delle peggiori… in effetti”.

Alla domanda se stesse valutando un ritiro degli Stati Uniti dalla Nato, Trump ha risposto in modo sibillino: “Non lo voglio dire”. Una frase che, nelle intenzioni o meno, alimenta ulteriori interrogativi sul futuro dell’impegno americano nell’Alleanza. I riflettori si spostano ora su Berlino. Mercoledì 25 giugno, presso la Cancelleria federale, è in programma un incontro tra i capi di Stato e di governo del cosiddetto formato E5, che riunisce Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Polonia. Al centro del vertice vi saranno i preparativi per il prossimo summit Nato di Ankara, in programma a luglio. In quella sede, Meloni e Trump torneranno incontrarsi.

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