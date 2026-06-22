Una sparatoria avvenuta nel quartiere di Côte-des-Neiges a Montréal ha provocato un bilancio drammatico, tra cui un agente di polizia in servizio. L’episodio ha scatenato una vasta operazione delle forze dell’ordine in una zona residenziale della città, caratterizzata da scuole, attività commerciali e una significativa presenza della comunità ebraica. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica e il possibile movente dell’attacco.

Sparatoria a Montréal: contesto, testimonianze e possibile movente

L’area di Côte-des-Neiges è considerata un quartiere residenziale eterogeneo, con scuole, attività commerciali e numerosi centri della comunità ebraica. Proprio per questo, secondo alcune ricostruzioni dei media, tra cui il Journal de Montréal, non si esclude che gli obiettivi potessero includere attività commerciali legate a tale comunità, anche se le autorità non hanno ancora confermato alcun movente.

L’aggressore sarebbe originario dell’Alberta e, sempre secondo le fonti, indossava abiti mimetici al momento dell’attacco.

Un testimone presente sul posto ha descritto momenti di forte concitazione, riferendo al giornale locale: “tre dozzine di spari in una quindicina di minuti. Ci sono scuole elementari nei dintorni, è una zona davvero a misura di famiglia.

Ci sono due nuovi hotel, condomini e negozi”.

Nel corso dell’aggressione, la protezione civile ha inoltre lanciato un’allerta per “minaccia imminente”, chiedendo ai residenti di rifugiarsi negli edifici e di mantenere le porte chiuse. Le forze dell’ordine, tramite il portavoce Jean-Pierre Brabant, hanno dichiarato: “Chiediamo a tutti di evitare il settore. La situazione non è sotto controllo”, mentre le operazioni di sicurezza erano ancora in corso.

Sparatoria a Montréal, attacco nel quartiere ebraico: “Neutralizzato un sospettato”

A Montréal, nel quartiere di Côte-des-Neiges — una delle principali aree di insediamento della comunità ebraica della città canadese Montréal — una sparatoria pare abbia provocato tre vittime. Il conteggio, confermato dalle autorità e riportato dai media locali, comprende l’aggressore, un agente di polizia e un cittadino civile. Secondo le informazioni diffuse, anche una poliziotta sarebbe rimasta gravemente ferita da un colpo d’arma da fuoco ed è attualmente in condizioni critiche. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato intorno alle 11:30, quando è stato diramato un allarme per la presenza di un individuo armato e ritenuto pericoloso.

Durante le operazioni, le autorità hanno invitato la popolazione a restare al chiuso mentre proseguivano le verifiche sul territorio. La situazione ha portato anche a restrizioni nella zona, inclusa la chiusura di tratti stradali e infrastrutture pubbliche.

In un primo momento era stato segnalato un sospetto “neutralizzato”, ma successivamente la polizia ha confermato il decesso di un proprio agente: “È con immensa tristezza che confermiamo la morte di uno dei nostri agenti caduto in servizio. Seguiranno ulteriori dettagli”. In seguito, il bilancio è stato aggiornato a tre morti complessivi.

🚨 HORROR FOOTAGE: TERROR IN MONTREAL – ARMED SUSPECT IN CAMO CLOTHING OPENS FIRE ON POLICE pic.twitter.com/OJYWY50547 — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026