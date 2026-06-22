Secondo i media britannici oggi, lunedì 22 giugno 2026, il primo ministro Keir Starmer consegnerà le dimissioni.

Gran Bretagna, crisi ai vertici: oggi le dimissioni di Starmer?

Clima di forte tensione in Gran Bretagna sul fronte politico, con i media media inglesi certi che oggi Starmer consegnerà le proprie dimissioni da primo ministro.

Dopo la vittoria del suo rivale interno al partito Laburista, Andy Burnham, in una elezione suppletiva, il primo ministro inglese sarebbe sempre più isolato e per questo convinto a rassegnare le proprie dimissioni. Chi prenderà il suo posto?

Gran Bretagna, chi al posto di Starmer in caso di dimissioni?

Secondo i media inglesi entro poche ore Keir Starmer rassegnerà le proprie dimissioni.

Ma, se così sarà, chi prenderà il suo posto? Il favorito sarebbe Andy Burnham. Ecco cosa si legge sul Guardian: “Starmer dovrebbe annunciare oggi che si dimetterà dalla carica di primo ministro dopo una pressione schiacciante dei deputati laburisti affinché lasci il posto ad Andy Burnham.” Secondo la BBC i segnali che indicano le prossime dimissioni di Keri Starmer si sono moltiplicati.

Sarebbero oltre 100 i deputati laburisti che avrebbero chiesto al primo ministro di lasciare l’incarico. Staremo a vedere se ciò accadrà davvero oggi.