Belen Rodriguez torna a “Tu Si Que Vales”. La notizia è di qualche settimana fa. La showgirl argentina non tornerà come in passato alla conduzione del programma Tv Mediaset ma in una veste legata al segmento del lyp sync karaoke. A complimentarsi con lei Elisabetta Canalis.
Tu Si Que Vales, il ritorno di Belen Rodriguez
L’attesissimo ritorno in Tv di Belen Rodriguez sta per arrivare. La showgirl argentina tornerà infatti in uno dei programmi che le ha dato di più, ovvero “Tu Si Que Vales”, da lei condotto per diversi anni. In questa nuova edizione Belen prenderà ufficialmente le redini del segmento dedicato al lip sync karaoke.
Dopo un periodo buio, caratterizzato dal malore e dal conseguente ricovero, per la showgirl argentina sta tornando il sereno. A farle i complimenti la nuova conduttrice del programma, Elisabetta Canalis!
Tu Si Que Vales, arrivano i complimenti della Canalis per Belen: “Lasciatemelo dire…”
In un video di presentazione pubblicato sui social dal profilo ufficiale di “Tu Si Que Vales” si vede il dietro le quinte dello studio televisivo e l’entrata in scena di Belen.
In sottofondo si sente la voce di Elisabetta Canalis, che condurrà il programma la posto di Giulia Stabile impegnata nel tour di “Rosalia“: ““Ladies and Gentlemen, ecco a voi la bellissima, strepitosa e, lasciatemelo dire, fighissima Belen Rodriguez!