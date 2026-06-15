Cosa è successo a Tú sí que vales: fuori Giulia Stabile, dentro Elisabetta...

Cosa è successo a Tú sí que vales: fuori Giulia Stabile, dentro Elisabetta...

Nuovo scenario per Tú sí que vales: l’addio di Giulia Stabile apre le porte a Elisabetta Canalis, tra indiscrezioni e cambiamenti nel cast.

La nuova stagione di Tú sí que vales si avvicina con alcune novità significative che riguardano soprattutto la conduzione. Il talent di Canale 5, in arrivo a settembre, si prepara infatti a un cambio importante nel cast, mantenendo però invariata la sua struttura di successo e la maggior parte dei volti storici del programma. Le indiscrezioni parlano dell’uscita di scena di Giulia Stabile: ecco cosa è successo e chi potrebbe sostituirla alla guida della trasmissione.

Addio Giulia Stabile, arriva Elisabetta Canalis: cosa è successo davvero a Tú sí que vales

La prossima stagione di Tú sí que vales si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 da settembre, con il consueto appuntamento del sabato sera e una novità rilevante nel team di conduzione. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, il programma prodotto da Fascino avrebbe scelto un nuovo volto al posto di Giulia Stabile, con l’arrivo di Elisabetta Canalis.

Il cambiamento sarebbe legato all’uscita di scena di Giulia Stabile, che dopo cinque stagioni non prenderà parte alla nuova edizione. Come riportato da Chi, la sua assenza sarebbe dovuta a impegni professionali internazionali, in particolare la partecipazione al tour mondiale della cantante Rosalía, rendendo incompatibile la sua presenza in studio. In un passaggio dell’indiscrezione si legge infatti che la ballerina sarebbe “impegnata in importanti progetti professionali all’estero”.

Il resto della squadra resterebbe invece stabile: sarebbero confermati i co-conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre in giuria torneranno Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli manterrà il ruolo di “giurata del popolo”, definizione ormai iconica del programma.

Elisabetta Canalis prende il posto di Giulia Stabile: resta aperta la pista Belen

Per Elisabetta Canalis si tratterebbe di un ritorno significativo nel panorama televisivo italiano dopo anni trascorsi principalmente negli Stati Uniti e presenze più sporadiche in TV. Tra le ultime apparizioni figurano la co-conduzione di una puntata di GialappaShow accanto a Mago Forest e la partecipazione a format e progetti cinematografici e internazionali, tra cui il reality “Physical Italia: da 100 a 1”. Il suo ingresso nel programma viene letto come una scelta di continuità rinnovata, capace di portare un volto noto senza modificare l’equilibrio del format.

Allo stesso tempo, l’arrivo della Canalis sembra smentire le voci su un possibile ritorno di Belén Rodríguez, già alla guida del talent nelle prime edizioni. In quel contesto si era parlato di un suo possibile rientro dopo la rinuncia a progetti come L’Isola dei Famosi, scelta motivata dal desiderio di “non disposta a restare lontana dai figli per un periodo così lungo”. Tuttavia, nonostante l’ingresso della Canalis, il capitolo Belén non sarebbe necessariamente chiuso: secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi potrebbe comunque coinvolgerla in momenti speciali. Al momento, però, da Mediaset “non sono arrivate conferme ufficiali sull’indiscrezione”.