Elisa e Ciro sono l'ultima coppia nata nel dating show di Maria De Filippi: andranno al reality dei sentimenti?

Elisa Leonardi è stata la scelta di Ciro Solimeno alla scorsa edizione del Trono classico di “Uomini e Donne“. La coppia è tornata al centro dell’attenzione su una loro possibile partecipazione a “Temptation Island”, in partenza a breve. Elisa e Ciro però sono divisi sull’argomento.

UeD, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi a “Temptation Island”?

Il prossimo 24 di giugno partirà la nuova edizione di “Tempatation Island“, condotta come sempre da Filippo Bisciglia. Le coppie annunciate al momento sono già sei (Gabriele e Sara, Francesca e Danilo, Giovanni e Sabrina, Soraya e Cristian, Bernadette e Diamante, Andrea e Iris). C’è chi, negli ultimi giorni, aveva parlato di una possibile partecipazione Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, la coppia nata pochi mesi fa a “Uomini e Donne”.

I due però, sull’argomento, hanno idee molto diverse.

UeD, Elisa e Ciro divisi su Temptation Island: lei apre, lui frena, cosa succede davvero?

Durante una diretta Instagram Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati intervistati dall’esperta di gossip Daria Restaino. Alla domanda diretta su una loro possibile partecipazione futura a “Temptation Island“ Elisa ha risposto: “Non lo so, magari se c’è un problema parteciperei.” Ciro invece: “Non lo farei, secondo me nel momento in cui entri a Temptation Island non esci sempre con la stessa tipologia di rapporto.” Insomma, una visione molto diversa.