Non è mai troppo presto per cominciare a pensare alla prossima stagione di “Uomini e Donne” che come sempre dovrebbe partire a settembre. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero esserci dei ritorno clamorosi.

Uomini e Donne: preparativi per la prossima stagione del dating show

Da tantissimi anni “Uomini e Donne” è uno dei programma più amati e seguiti al pomeriggio, tanto che è già alta l’attesa per la prossima stagione che come sempre dovrebbe partire a settembre.

Maria De Filippi starebbe già pensando a chi potranno essere i protagonisti della prossima edizione, col Trono classico che potrebbe chissà avere un o una protagonista dell’edizione di “Temptation Island in partenza il 24 giugno. Sul Trono Over invece potrebbero esserci del clamorosi ritorni.

Anticipazioni Uomini e Donne, clamoroso ritorno in studio: spuntano i nomi

A settembre partirà la nuova stagione di “Uomini e Donne“. Al Trono Over dovrebbero essere confermati Mario Lenti, Gloria Nicoletti e Gemma Galgani, mentre potrebbe anche esserci, secondo quanto si legge online, il grande ritorno di Ida Platano, che si era messa in gioco come tronista qualche anno fa. Anche Cristina Tenuta dovrebbe esserci nella prossima edizione del dating show.

Attendiamo comunque comunicazioni ufficiali in merito, in quanto è ancora presto per certezze.