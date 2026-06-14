Home > Video > Conte: “Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti” Conte: “Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti” Il leader dei 5 Stelle attacca la premier e Vannacci dal Forum in Masseria a Manduria... di Adnkronos Pubblicato il 14 Giugno 2026 alle 15:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il leader dei 5 Stelle attacca la premier e Vannacci dal Forum in Masseria a Manduria https://www.youtube.com/watch?v=OT_hBK8jpwk 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiGermania19:00CESTGirone ECuraçaoOlanda22:00CESTGirone FGiapponeDomaniCosta d'Avorio01:00CESTGirone EEcuadorSvezia04:00CESTGirone FTunisiaRisultatiOggiAustralia2–0FT · Girone DTurchiaHaiti0–1FT · Girone CScoziaBrasile1–1FT · Girone CMaroccosab 13 giuQatar1–1FT · Girone BSvizzeraAggiornato 16:50 CEST