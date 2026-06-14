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Conte: “Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti”

Conte: “Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti”

Il leader dei 5 Stelle attacca la premier e Vannacci dal Forum in Masseria a Manduria...

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Il leader dei 5 Stelle attacca la premier e Vannacci dal Forum in Masseria a Manduria

https://www.youtube.com/watch?v=OT_hBK8jpwk

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