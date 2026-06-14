Pro Vita & Famiglia: Brandi, ‘Un figlio non toglie il futuro, un figlio è il futuro’

“Nessuna donna dovrebbe essere costretta a rinunciare a un figlio perché lasciata sola. Difendere la vita significa sostenere concretamente mamme, papà e bambini e affermare il diritto universale alla vita di ogni essere umano, senza esclusioni”. Lo ha affermato Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione della Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita” 2026, organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus presso Piazza della Repubblica a Roma.
https://www.youtube.com/watch?v=R6KGl6KVjUA