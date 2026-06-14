World Naked Bike Ride Londra 2026: data, percorso e come partecipare

Il 14 giugno 2026, Londra ospiterà nuovamente il World Naked Bike Rideun evento internazionale che unisce attivismo ambientale e libertà del corpo. La manifestazione, nata nel 2001 a Saragozza, ha visto una crescita esponenziale, diventando un appuntamento fisso in oltre 80 città del mondo.

Il slogan non ufficiale dell’evento, “spogliati quanto osi”riassume perfettamente lo spirito della protesta: una critica alla dipendenza dal petrolio, un invito a riflettere sulla vulnerabilità dei ciclisti nel traffico urbano e una celebrazione della libertà del corpo umano.

L’edizione londinese del 2026

Londra è una delle città più partecipate al mondo per il World Naked Bike Ride, con una tradizione che risale al 2004. L’edizione del 2026 si terrà domenica 14 giugno, con nove punti di partenza distribuiti in tutta la città. La nudità completa non è obbligatoria: molti partecipanti scelgono di pedalare in biancheria intima, costumi da bagno o con il corpo dipinto.

Tra i punti di partenza più popolari ci sono Grant Road, Shirley Church Road e Thingy Cafe, dove sono disponibili stazioni di body painting. I ciclisti si riuniranno in un unico gruppo a partire da Westminster Bridge, per poi attraversare il centro di Londra.

L’itinerario e l’afterparty

L’itinerario del World Naked Bike Ride 2026 a Londra prevede diverse tappe iconiche della città, con partenze che variano dalle 9:00 alle 15:30.

Al termine della pedalata, i partecipanti sono invitati a un afterparty presso The Steel Yard, dove saranno offerti cibo, bevande e sessioni di disegno dal vero.

Un movimento globale

Il World Naked Bike Ride è presente in oltre 20 Paesi, con partecipazioni che variano da poche centinaia a migliaia di persone. Tra le città più attive ci sono Portland, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Bruxelles e Madrid. Nonostante le polemiche e i tentativi di limitare l’evento in alcuni Paesi, il movimento continua a crescere, mantenendo una struttura indipendente e decentralizzata.

La manifestazione ha generato dibattiti e controversie, soprattutto in quei Paesi dove la nudità in pubblico è regolata in modo più restrittivo. Tuttavia, il messaggio di protesta contro l’inquinamento e a favore della sicurezza dei ciclisti continua a risuonare in tutto il mondo.

Se vuoi partecipare al World Naked Bike Ride 2026 a Londra, ricorda che non è necessario iscriversi: basta presentarsi con una bicicletta e spogliarsi quanto osi.