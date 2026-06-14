Delitto di Garlasco, Alberto Stasi è libero: ecco la prima cosa che ha fatto...

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi è libero: ecco la prima cosa che ha fatto...

Il 42enne è uscito di prigione, dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l’affidamento in prova.

Ieri mattina Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per non farvi più ritorno. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti accolto l’affidamento in prova, col 42enne che finirà di scontare la pena per l’omicidio di Chiara Poggi fuori dal carcere. Ma, cosa ha fatto Stasi una volta fuori di prigione?

Garlasco, Alberto Stasi è libero: le regole da seguire

Da ieri Alberto Stasi è fuori dal carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha indicato nell’ordinanza in cui ha concesso l’affidamento in prova a Stasi prescrizioni “classiche”, tra cui orari precisi di rientro a casa, il divieto di frequentare pregiudicati e il divieto di lasciare la Lombardia. Inoltre tra le regole c’è l’obbligo di residenza, l’impegno in una attività lavorativa formativa o di volontariato.

Stasi dovrà anche presentarsi periodicamente o dai servizi sociali o dalle autorità competenti per verificare il rispetto delle prescrizioni.

Garlasco, Alberto Stasi libero: la prima cosa che ha fatto fuori dal carcere

Qual è la prima cosa che Alberto Stasi ha fatto una volta uscito dal carcere? Il 42enne è andato presso l’appartamento preso in affitto nell’hinterland milanese per riabbracciare la mamma, Elisabetta Ligabò, che ha sempre creduto nell’innocenza del figlio.

Non c’è stato alcun particolare festeggiamento, hanno pranzato con insalata di riso preparata da Elisabetta, alla presenza anche dell’avvocata Bocellari.