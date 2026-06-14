Pro Vita & Famiglia: Gandolfini, ‘Il diritto alla vita è il fondamento di ogni società civile’

Pro Vita & Famiglia: Gandolfini, ‘Il diritto alla vita è il fondamento di ...

Pro Vita & Famiglia: Gandolfini, ‘Il diritto alla vita è il fondamento di ...

“Vogliamo mantenere alta l'attenzione sul diritto fondamentale alla vita, che rappresenta il presupposto di ogni altro diritto in una società civile. Per questo continuiamo a contrastare aborto, suicidio assistito ed eutanasia e a testimoniare che il popolo della vita è vivo e presente”. Così...