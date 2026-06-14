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Pro Vita & Famiglia: Gandolfini, ‘Il diritto alla vita è il fondamento di ogni società civile’

Pro Vita & Famiglia: Gandolfini, ‘Il diritto alla vita è il fondamento di ogni società civile’

“Vogliamo mantenere alta l'attenzione sul diritto fondamentale alla vita, che rappresenta il presupposto di ogni altro diritto in una società civile. Per questo continuiamo a contrastare aborto, suicidio assistito ed eutanasia e a testimoniare che il popolo della vita è vivo e presente”. Così...

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“Vogliamo mantenere alta l’attenzione sul diritto fondamentale alla vita, che rappresenta il presupposto di ogni altro diritto in una società civile. Per questo continuiamo a contrastare aborto, suicidio assistito ed eutanasia e a testimoniare che il popolo della vita è vivo e presente”. Così Massimo Gandolfini, portavoce della Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita” 2026, alla Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita” 2026, organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus presso Piazza della Repubblica a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1GaBKImff0

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