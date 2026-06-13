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Agroindustria, Cuneo lancia Tra_in: formazione, imprese e filiere integrate sull’arco alpino

Agroindustria, Cuneo lancia Tra_in: formazione, imprese e filiere integrate sull’arco alpino

Il nuovo polo agroindustriale alpino, nato dalla collaborazione transfrontaliera tra Italia e Francia...

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Il nuovo polo agroindustriale alpino, nato dalla collaborazione transfrontaliera tra Italia e Francia

https://www.youtube.com/watch?v=2W9EQhj-kbM

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