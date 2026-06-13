Home > Video > Agroindustria, Cuneo lancia Tra_in: formazione, imprese e filiere integrate s... Agroindustria, Cuneo lancia Tra_in: formazione, imprese e filiere integrate sull’arco alpino Il nuovo polo agroindustriale alpino, nato dalla collaborazione transfrontaliera tra Italia e Francia... di Adnkronos Pubblicato il 13 Giugno 2026 alle 18:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il nuovo polo agroindustriale alpino, nato dalla collaborazione transfrontaliera tra Italia e Francia https://www.youtube.com/watch?v=2W9EQhj-kbM 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiQatar21:00CESTGirone BSvizzeraDomaniBrasile00:00CESTGirone CMaroccoHaiti03:00CESTGirone CScoziaAustralia06:00CESTGirone DTurchiaRisultatiOggiStati Uniti4–1FT · Girone DParaguayven 12 giuCanada1–1FT · Girone BBosniaCorea del Sud2–1FT · Girone ARep. Cecagio 11 giuMessico2–0FT · Girone ASudafricaAggiornato 19:48 CEST