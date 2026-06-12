Educazione: Fondazione Cecchettin, ‘aumenta la sensibilità sul tema parità di genere’

“La parità di genere deve essere un obiettivo condiviso da tutti, un traguardo collettivo. Il percorso è complesso e non privo di ostacoli, ma la sensibilità pubblica è in crescita, sostenuta anche dal crescente impegno delle aziende che scelgono di promuovere attivamente questi valori. Non ci...

“La parità di genere deve essere un obiettivo condiviso da tutti, un traguardo collettivo. Il percorso è complesso e non privo di ostacoli, ma la sensibilità pubblica è in crescita, sostenuta anche dal crescente impegno delle aziende che scelgono di promuovere attivamente questi valori. Non ci fermeremo: la ricerca e i dati internazionali confermano che l’implementazione di percorsi di educazione sessuo-affettiva portano ad una significativa riduzione di violenze e femminicidi.

Concentrandoci concretamente sul benessere dei giovani e della società, saremo in grado di compiere le scelte giuste per il futuro”. Sono le parole di Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin, intervenuto a Roma alla tappa della campagna di Coop sulla differenza di genere “Close the Gap”, che il 12 giugno ha trovato il suo spazio nella Capitale all’interno della Galleria Alberto Sordi.

https://www.youtube.com/watch?v=b37ZJyewgDo