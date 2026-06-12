Eva Grimaldi all'Isola dei Famosi 2026: le motivazioni dietro la scelta

Eva Grimaldi è una presenza costante nel panorama dei reality show italiani. Dal 2006, anno in cui ha partecipato a Ballando con le Stellela sua carriera televisiva si è arricchita di numerose esperienze, tra cui Pechino Express nel 2014 e L’Isola dei Famosi nel 2017. Nel 2026, l’attrice torna nuovamente nel reality, e la sua compagna Imma Battaglia ha deciso di svelare i motivi di questa scelta.

Imma Battaglia, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Liberoha spiegato che per Eva, una donna di 60 annii reality rappresentano un’opportunità per mostrare le sue qualità e sentirsi più sicura di sé. “Eva è un’attrice e una donna di sessant’anni alla quale non sempre vengono offerte opportunità per mostrare tutte le sue qualità.

Fare un reality le permette di essere una donna più sicura di sé, indipendente e di mostrare tutte le sue capacità come donna, essere umano e personaggio artistico.”

Il cast dell’Isola dei Famosi 2026

L’edizione 2026 de L'Isola dei Famosi si preannuncia ricca di personalità. Tra i concorrenti confermati ci sono Eva GrimaldiLuca OnestiniClaudia Peroni e Stefano Musazzi.

Claudia Peroni, giornalista sportiva e volto Mediaset, festeggerà i suoi 69 anni durante l’esperienza sull’isola. Eva Grimaldi, invece, torna dopo la sua partecipazione nel 2017, quando rese pubblica la sua relazione con Imma Battaglia.

Tra le novità del cast, spiccano anche i nomi di Zeudi Di PalmaAnna Lou Castoldi e Francesco Chiofalo. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia 2026, ha recentemente ufficializzato la sua relazione con la modella Scarlett Jade Plott. Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, ha fatto coming out nel 2026 e attualmente è fidanzata con una ragazza di nome Sofia.

Le esperienze di Imma Battaglia con i reality

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi hanno recentemente partecipato insieme a The 50un’esperienza che Imma non rifarebbe mai. “Sicuramente si è divertita più Eva o, almeno, Eva conosce le dinamiche e quindi magari è stata più a suo agio. Io sono stata profondamente a disagio e non mi sono divertita. Non rinnego nulla delle esperienze che faccio, perché le rifarei per arrivare poi alla conclusione che ho oggi.””Sono felicissima di essere andata via. Questa esperienza non mi ha lasciato nulla se non la conferma delle idee che avevo già sui social e su determinate dinamiche che riguardano il mondo degli influencer.”

Le due si sono conosciute al Gay Village nel 2008 e si sono unite civilmente nel 2019, dopo quasi un decennio insieme. La loro storia d’amore è diventata pubblica durante la partecipazione di Eva a L’Isola dei Famosi nel 2017, quando Imma Battaglia arrivò in Honduras per sostenerla.

Le dinamiche del cast

Il cast dell’Isola dei Famosi 2026 include anche altre personalità note come Raffaella FicoPasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. La nuova edizione del reality, condotta da Selvaggia Lucarelli con la co-conduzione di Alvinsi svolgerà nelle Filippine e sarà registrata anziché trasmessa in diretta.

Con un cast così variegato e personalità forti, l’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi promette di essere ricca di dinamiche interessanti e storie da raccontare. Eva Grimaldi, Zeudi Di Palma e Anna Lou Castoldi, con le loro storie d’amore apertamente queer, rappresentano un segnale di casting che vale la pena notare.