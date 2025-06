Questa sera andrà in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi e, in studio, ci sarà la nota giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma, come mai? Scopriamolo insieme.

Questa sera andrà in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata de l’Isola dei Famosi 2025.

E' la stessa giornalista ad annunciare la sua presenza nel programma condotto da Veronica Gentili: "e dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell'intrattenimento che fu la prima epica edizione, stasera torno a fare un'incursione nell'Isola di Veronica Gentili. Questa sera quindi Selvaggia si siederà accanto a Simona Ventura come opinionista, per una puntata imperdibile del reality show. Ma, come mai hanno chiamato proprio Selvaggia Lucarelli?

Isola dei Famosi, perché hanno chiamato Selvaggia Lucarelli?

Come abbiamo visto, questa sera ci sarà Selvaggia Lucarelli come opinionista a l’Isola dei Famosi. La giornalista non ha rivelato i motivi per cui è stata chiamata ma, secondo quanto riportato dal portale DavideMaggio.it, Mediaset non avrebbe scelto a caso. Gli ascolti infatti quest’anno non sono il top, quindi si pensa che una presenza carismatica come la Lucarelli possa far sì che più persone guardino il programma.