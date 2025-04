La giornalista Selvaggia Lucarelli ha annunciato che sposerà lo chef Lorenzo Biagiarelli. Ecco alcune curiosità sulla proposta di matrimonio e la data scelta.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: la storia d’amore

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli stanno insieme da circa nove anni e, nonostante i 15 anni di differenza, tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele. La giornalista ospite del podcast di Alessandro Cattelan “Hot Ones Italia”, ha parlato del loro rapporto, spesso anche litigarello. Ecco cosa ha detto: “Cosa succede quando litighiamo? Lorenzo ha imparato in maniera magistrale a fingersi morto. Sa che quando mi rode non deve avere alcun tipo di reazione, deve essere un orso, quello che non emette segnali e neanche respira. La cosa è peggiore è quando cambia stanza per non sentirmi. Quando io urlo e strepito per cinque minuti lui si finge morto.”

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposano: data e curiosità sulla proposta di matrimonio

Sempre ospite da Cattelan, Selvaggia Lucarelli ha annunciato che lei e Lorenzo Biagiarelli si sposeranno. La giornalista ha raccontato che gli aveva chiesto di sposarla dopo qualche giorno che si erano conosciuti ma che lui saggiamente aveva detto di no. Dopo nove anni ecco che è tornata all’attacco e questa volta è andate bene. Ecco come è stata la proposta: “gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive! Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa. Potremmo fare una festa incredibile a tema.. la pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, i Negramaro. Chiudiamo tutto il paese e facciamo una grande festa, altro che i compleanni di Madonna in Puglia. E pare abbia detto di sì!” Riguardo alla data, Selvaggia ha detto che sarà probabilmente a primavera del 2026.