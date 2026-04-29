Pilar Fogliati senza filtri sul fidanzato Fabio Paratici: “I vent’anni di differenza d’età? Chi se ne frega”

L’amore tra persone con una grande differenza d’età continua a far discutere, soprattutto quando coinvolge figure pubbliche. Nel caso di Pilar Fogliati, però, la relazione con Fabio Paratici diventa l’occasione per ribadire una visione molto personale dei sentimenti: niente schemi, nessun pregiudizio e centralità assoluta della connessione tra due persone.

Pilar Fogliati: crescita personale, famiglia e una visione libera della vita

Parallelamente alla sua storia sentimentale, Pilar Fogliati ha raccontato al settimanale F anche il proprio percorso umano e professionale, segnato da scelte non scontate. Dopo la maturità si è trovata disorientata, pur avendo ricevuto una proposta importante: era stata ammessa a Oxford per studiare Storia dell’arte, ma ha deciso di non proseguire su quella strada.

“Di cui però non mi fregava una mazza”, ha ammesso con franchezza, descrivendo quel periodo come confuso e carico di pressione.

Determinante è stata poi la scelta di intraprendere la carriera artistica: senza comunicarlo a nessuno ha tentato l’accesso all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, dove è stata ammessa, segnando la svolta definitiva verso la recitazione.

Una decisione che l’ha portata oggi a una carriera in crescita tra cinema e televisione, inclusa la partecipazione al film Il profilo dell’altra, diretto da Francesco Bruni, che affronta il rapporto tra due ragazze di generazioni diverse, tema a lei particolarmente vicino.

Sul piano personale, Fogliati ha raccontato anche la sua famiglia, sparsa tra diverse città europee: una sorella di 18 anni, una di 36 che vive ad Amsterdam e un fratello che risiede a Parigi. Questa distanza geografica contribuisce, secondo lei, a una visione ampia e aperta delle relazioni e della vita. Proprio riflettendo sulle differenze generazionali ha sottolineato il contrasto tra Millennials e Gen Z: “Le ragazze della Gen Z, invece, pensano: ‘Ma veramente avete ancora il sogno di guadagnare e fare il mutuo per la casa… Noi abbiamo accettato che quelle cose non le avremo mai’”.

Anche nella sfera sentimentale, la sua posizione resta coerente: nessuna regola prestabilita, ma centralità della persona. “Non c’è una regola, semplicemente io mi innamoro della persona”, ha spiegato, aggiungendo che ciò che conta davvero è l’integrità e la capacità di condividere leggerezza: “Fabio è simpatico, molto. Ridiamo veramente tanto”. Una sintesi che racconta una relazione vissuta con naturalezza, senza etichette e senza forzature.

Pilar Fogliati senza filtri sul fidanzato Fabio Paratici: “I vent’anni di differenza d’età? Chi se ne frega”

Per Pilar Fogliati l’amore non si misura con criteri rigidi e non è condizionato dalla differenza d’età. L’attrice, recentemente impegnata anche sul palco del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, starebbe vivendo una relazione con Fabio Paratici, dirigente sportivo di 53 anni, quindi più grande di lei di circa vent’anni. Un legame nato in modo spontaneo e lontano da qualsiasi costruzione artificiale, che ha preso forma durante una semplice cena tra amici.

È stata proprio lei a raccontare l’origine dell’incontro al settimanale F: “L’ho conosciuto a una banalissima cena di amici con amici per amici”. Un contesto informale che l’attrice definisce anche come “cene contaminate”, situazioni che considera più vive e stimolanti perché mettono insieme persone provenienti da ambienti diversi. Da quel momento, la frequentazione si è trasformata in una relazione solida, poi finita sotto i riflettori quando i due sono stati fotografati insieme, anche durante una serata a Coverciano dopo una partita della Fiorentina, in un clima disteso e complice.

La curiosità mediatica non ha però scalfito la sua posizione sulla differenza d’età, affrontata con assoluta chiarezza: “Dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera”. E riguardo alla prima esposizione pubblica della coppia ha aggiunto: “Era la prima volta in vita mia che mi paparazzavano… poi mi sono detta: Pilar è vero, sei felice, siamo innamorati. Chi se ne frega”. Un atteggiamento che riflette una visione dell’amore vissuto in modo diretto, senza mediazioni esterne.