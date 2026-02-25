Eleganza e spontaneità sul palco: Pilar Fogliati a Sanremo 2026 tra abiti eleganti e piccoli imprevisti.

A Sanremo 2026, Pilar Fogliati incarna eleganza e spontaneità: la sua prima apparizione come co-conduttrice accende il palco con abiti d’alta moda e piccoli dettagli che la rendono incredibilmente reale.

Pilar Fogliati tra arte, moda e scenografie d’altri tempi

La storia raccontata dai suoi abiti si dipana in un contesto altrettanto suggestivo: le fotografie di Pilar Fogliati sono state realizzate nel Budoir di Palazzo Armani, una stanza privata e intima tipica delle dimore aristocratiche francesi, rifugio prezioso per le donne, simile a quelli immortalati da Boldini.

Il primo vestito scelto per la serata appartiene alla collezione 2025 di Armani Privé, in occasione del ventesimo anniversario del brand, e l’attrice lo descrive così: «Non è solo un abito che amo molto, Armani è anche un compagno dei momenti più importanti della mia carriera. Il colore cangiante ha subito catturato il mio sguardo e dalla prima volta che l’ho indossato, proprio come una sposa che incontra l’abito giusto per l’altare, abbiamo tutti immediatamente pensato “Sì è lui”».

Per Sanremo, Pilar ha scelto anche creazioni come quelle Couture di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, in pizzo chantilly nero con ricami che riproducono la livrea della zebra. La sua eleganza, sempre discreta e centrata sullo sguardo prima che su altri dettagli, conferma un gusto raffinato che riesce a trasformare ogni outfit in un momento di fascino autentico

Pilar Fogliati sul palco di Sanremo 2026: un inconveniente ha catturato la scena

Pilar Fogliati ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026 come co-conduttrice, scendendo le scale con un abito Armani Privé che sembra un dipinto d’altri tempi. Il suo look d’apertura richiama i ritratti femminili del primo Novecento, dove giovani nobildonne e artiste emergevano tra i salotti parigini con femminilità e cultura magnetica.

Insieme a Carlo Conti, e poi con Achille Lauro e Lillo nella seconda serata, Pilar ha conquistato subito l’attenzione, incarnando la protagonista della serata sin dal primo istante. Non senza un piccolo imprevisto: appena salita sul palco, l’attrice ha dovuto sistemarsi un orecchino caduto, mostrando con naturalezza che anche nei momenti più eleganti l’autenticità è parte dello stile.